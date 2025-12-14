Nevşehir’de feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yıldız yönetimindeki otomobil, Türkeli Lisesi önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mahmut Yıldız ile araçta bulunan Ethem R. C. yaralandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozaklı ve Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmut Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.