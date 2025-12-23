Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de feci kaza! Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:26 Son Güncelleme: 23.12.2025 16:49

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de feci kaza! Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında 38 AG 416 plakalı otomobil sürücüsü M.Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

OTOMOBİL İLE TIR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Otomobil; burada Y. D.'nin kullandığı 16 NPR 78 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, F.K. ve S.E.K. yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Münevver Ü. (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

