Nevşehir’de feci kaza! Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında 38 AG 416 plakalı otomobil sürücüsü M.Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

OTOMOBİL İLE TIR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Otomobil; burada Y. D.'nin kullandığı 16 NPR 78 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, F.K. ve S.E.K. yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Münevver Ü. (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.