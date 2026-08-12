Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", çok sayıda gökyüzü meraklısını buluşturdu. Kale içerisinde ve surlarda oluşturulan gözlem alanlarına gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteor yağmurunu izledi.

Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid Meteor Yağmuru'nu izledi



Etkinlikte katılımcılara gökyüzü ve meteor yağmuru hakkında bilgiler verilirken, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından çello ve gitar eşliğinde mini konser sunuldu.