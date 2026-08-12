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Giriş Tarihi: 12.08.2026 23:55 Son Güncelleme: 13.08.2026 00:06

Nevşehir’de gökyüzü meraklıları Perseid Meteor Yağmuru’nu izledi

Nevşehir’de gökyüzü meraklıları, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmurunu gözlemlemek için tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İHA
Nevşehir’de gökyüzü meraklıları Perseid Meteor Yağmuru’nu izledi
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Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", çok sayıda gökyüzü meraklısını buluşturdu. Kale içerisinde ve surlarda oluşturulan gözlem alanlarına gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteor yağmurunu izledi.

Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid Meteor Yağmuru'nu izledi


Etkinlikte katılımcılara gökyüzü ve meteor yağmuru hakkında bilgiler verilirken, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından çello ve gitar eşliğinde mini konser sunuldu.

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Nevşehir’de gökyüzü meraklıları Perseid Meteor Yağmuru’nu izledi
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