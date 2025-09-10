Nevşehir’de kanlı infaz: Takip edip mermi yağdırdılar!

Olay, Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda meydana geldi. E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin'in bulunduğu otomobili takip etmeye başladı.
Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin otomobilinin önünü kesip araçlarından inerek av tüfeğiyle ateş edip uzaklaştı.
TUTUKLANDILAR
E.C. ile A.C., araçlarıyla kaçarken Topaç köyünde kaza yaptı. Şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. E.C.'nin hastanedeki tedavisinden sonra 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ölen 2 kardeş ise ilçede toprağa verildi.