Nevşehir’de kanlı infaz: Takip edip mermi yağdırdılar!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde E.C., ve oğlu A.C., husumetli oldukları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin’in oldukları aracı takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilin önünü kesen baba oğul ateş edip hızla olay yerinden uzaklaşırken, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan baba ve oğlun kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Olay, Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda meydana geldi. E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin'in bulunduğu otomobili takip etmeye başladı.

Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin otomobilinin önünü kesip araçlarından inerek av tüfeğiyle ateş edip uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kardeşler Ahmet ve Mehmet Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

E.C. ile A.C., araçlarıyla kaçarken Topaç köyünde kaza yaptı. Şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. E.C.'nin hastanedeki tedavisinden sonra 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ölen 2 kardeş ise ilçede toprağa verildi.

