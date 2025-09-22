Nevşehir’de liseli gençlerin kız kavgası cinayetle bitti!

Olay, Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaş nedeniyle aralarında husumet bulunan Fatih Afşar ile M.M.K arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K, yanında bulunan bıçakla Afşar'ı sol göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Fatih Afşar olay yerindeki ilk müdahaleni ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Afşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.KM.K ise, olayda kullandığı bıçakla birlikte evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.