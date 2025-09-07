Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de mandırada dehşet: İşçi yem karma tankına düştü!
Giriş Tarihi: 7.9.2025 19:22 Son Güncelleme: 7.9.2025 19:28

Nevşehir’de bir mandırada çalışan işçi, yem karma tankına düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

MEHTAP AYDOĞAN
Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki bir mandırada meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlara yem hazırlayan işçi Uğur Karakuş, dengesini kaybederek yem karma tankına düştü. Tanktaki iki helezon arasında sıkışan Karakuş, büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Durumu fark eden mandıra sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından Karakuş'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakuş, ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

