Nevşehir’de mandırada dehşet: İşçi yem karma tankına düştü!

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki bir mandırada meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlara yem hazırlayan işçi Uğur Karakuş, dengesini kaybederek yem karma tankına düştü. Tanktaki iki helezon arasında sıkışan Karakuş, büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Durumu fark eden mandıra sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından Karakuş'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakuş, ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.