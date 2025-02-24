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Giriş Tarihi: 24.2.2025 01:31

Nevşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün 0,79 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA
Nevşehir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.E. (17) kullandığı motosikletle kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmeye çalışan Eda E.'nın kullandığı 38 AJN 460 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOR SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ VE EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yapılan kontrolde motor sürücüsünün 0.79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Nevşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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