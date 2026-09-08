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Giriş Tarihi: 8.09.2026 17:38 Son Güncelleme: 8.09.2026 17:41

Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Nevşehir’de park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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İHA
Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Olay, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Nevşehir'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NEVŞEHİR #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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