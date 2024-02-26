Nevşehir’de pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi yakalandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yenimahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nın iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ümit K. pompalı tüfeğiyle Güveren'i, kaçmaya çalıştığı sırada başından vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı . İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Güveren, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güveren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde eniştesi Mustafa A.'nın evinde saklandığını belirledi. Ümit K. ve eniştesi Mustafa A., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...