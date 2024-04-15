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Giriş Tarihi: 15.4.2024 06:12

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin tarlaya devrildiği kazada Metehan Gören (24) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Nevşehir-Gülşehir karayolunda meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan Tevfik K. idaresindeki 50 ADK 048 plakalı otomobil ile Neşet A. yönetimindeki 50 ACR 350 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tevfik K.'nın otomobili, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Tevfik K. ile araçta bulunan Metehan Gören yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Metehan Gören, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer otomobilin sürücüsü Neşet A., gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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