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Giriş Tarihi: 16.3.2023 20:22 Son Güncelleme: 16.3.2023 20:27

Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü

Kaza bugün akşam saatlerinde Kırşehir-Kayseri karayolunda meydana geldi. Mustafa Şimşek'in (22) kullandığı 60 HA 275 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlamasıyla aynı güzergahta devam eden Hakkı C.'nin kullandığı 38 RU 952 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Yasin A.'nin kullandığı 34 FAD 977 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada lastiği patlayan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 60 HA 275 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek (22) ve yanında yolcu olan Altan Özdemir (16) araç içinde sıkıştı.

Olay yerinde kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobil içerisinde bulunan Altan Özdemir (16) ve Mustafa Şimşek(22) olay yerinde sağlık ekipleri hayatlarını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüleri Hakkı C. ve Yasin A. olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü
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