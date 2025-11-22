Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de turist otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 22.11.2025 00:42

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yabancı turistleri taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürüldü.

MEHTAP AYDOĞAN
Kaza, akşam saatlerinde Avanos Kavşağı'nda yaşandı. Hasan K.'nın kullandığı 34 DPD 669 plakalı turist otobüsü ile Mehmet E.D. yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Latin Amerika'dan gelen turist grubunu taşıyan otobüsün çarpmanın etkisiyle yolda savrulduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ezgi K. (21) ile Hakan Ç. (28) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ve alkollü olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

