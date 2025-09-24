Nevşehir’de yürek burkan olay: Okulda yediği kek minik Eylül’ü hayattan kopardı!

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.