Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2’si çocuk 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray Karayolu Acıgöl ilçesi yakınlarında Nevşehir'den Acıgöl istikametine seyir halinde olan Mustafa Us'un kullandığı otomobil ile aynı istikamette seyreden Ramazan Koç'un kullandığı transit çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle transit orta refüjü geçerek karşı şeride geçti. Moloz yığınları yüklü transit, Acıgöl istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Hikmet Kışlak'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan İsmail Efe Kışlak (6), Naim Efe Kışlak (12), Neslihan Kışlak (36) ve sürücü Hikmet Kışlak (41), transit sürücüsü Ramazan Koç yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 3 ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.