Next Sosyal adım adım 1 milyon kullanıcıya yaklaşıyor! Yerli ve milli platformdan büyük başarı

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milyon milyon büyüyoruz! Türkiye'nin en sosyal mecrası NSosyal, 1 milyonuncu kullanıcıya koşuyor. Türkiye'nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!

Hediyeler: 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat, 6 bluetooth kulaklık.

22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle NSosyal platformundan paylaşım yap, hediyelerden biri senin olsun!"

EN ÇOK İNDİRİLENLER ARASINDA

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı Next Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.