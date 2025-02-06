Niğde – Aksaray yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksilerde seyretmesi nedeniyle eski adı E-5 Karayolunda çok sayıda kaza meydana geldi. Yolların yağış ve erimenin ardından gece buzlanması öncellikle TIR ve Kamyon gibi birçok aracın kaza yapmasına neden oldu. Meydana gelen kazalara Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar kaza bölgesine gönderilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Niğde - Aksaray bölgesinde gece hava sıcaklıklarının -11 derecelere kadar düşmesi beklenirken yola çıkacak olan sürücülerin özellikle gece buzlanmalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.