Niğde bayram namazı saati 2022! Niğde’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Dünyadaki bütün Müslümanlar geri sayıma geçti. İslam aleminin dört gözle bekledikleri gün geldi çattı. 2022 Kurban bayramı yarın kılınacak namazlar ve edilecek dualar ile eda edilecek. Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Niğde Kurban bayramı namazı vakti belli oldu. İşte Niğde bayram namazı saati 2022…
NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. İşte Niğde bayram namazı saati:
Niğde'de bayram namazı bu yıl 05.19'da kılınacak.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.