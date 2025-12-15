Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi! 9 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 7 ay süren titiz ve teknik takip çalışmanın ardından Niğde, İstanbul, Adana, İzmir ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
27 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 28 sentetik hap, 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 banka kartı, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 SD kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.