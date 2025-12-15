Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi! 9 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 7 ay süren titiz ve teknik takip çalışmanın ardından Niğde, İstanbul, Adana, İzmir ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.