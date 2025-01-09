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Giriş Tarihi: 9.1.2025 16:44

Niğde'de acı olay! 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz hayatını kaybetti

Niğde'de 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz'a servis minibüsü çarptı. Okul önünde yaşanan feci olayda Yılmaz, kurtarılamadı.

DHA
Niğde’de acı olay! 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 51 S 0017 plakalı öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A., gözaltına alınırken; Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de kaza yerine gidip, yetkililerden bilgi aldı, aileye başsağlığı diledi.

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Niğde'de acı olay! 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz hayatını kaybetti
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