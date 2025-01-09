Niğde’de acı olay! 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 51 S 0017 plakalı öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A., gözaltına alınırken; Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde Valisi Cahit Çelik de kaza yerine gidip, yetkililerden bilgi aldı, aileye başsağlığı diledi.