Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:34

Niğde'de kahreden olay | Kuru otları yakarken fenalaştı: Zavallı adam alevlerin içine düşerek can verdi!

Niğde'de evinin bahçesinde temizlik için otları ateşe verdikten sonra fenalaşıp yere yığılan Erdal Öner (63), alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti.

Acı olay, dün gece saatlerinde Gümüşler beldesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapmak için kuru otları yakan Erdal Öner, fenalaşarak yere yığıldı. Alevlerin arasında kalan Öner, çıkamadı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Olaydan önce kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Öner'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

