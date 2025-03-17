Niğde’de polislere bıçakla keserle saldırı!

Edinilen bilgiye göre, olay İlhanlı Mahallesinde meydana geldi. Aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri evden çıkan 18 yaşındaki E.Y.Ü.,'nün saldırısına uğradı.

Şüpheli şahıs kendisine müdahele eden polis memurları A.G.(50) ile D.E.(30)' ye bıçak ve keserle saldırdı. Saldırı sonrası polis memurları şüpheliyi silahla ayaklarından vurdu.

Olay yerine gelen ambulans Polis Memurları ile şüpheli şahsı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Polislerde bıçak kesiği ve kafa travması tanısıyla tedavi altına alındı.