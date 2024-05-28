Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü

Burdur'un Suludere köyüne giden Metehan Aydın yönetimindeki otomobil, dün saat 19.00 sıralarında Kuş Gözlem Evi yakınlarında kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ali Çelik'in (39) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada Metehan Aydın ile araçta bulunan sözlüsü Esra Kartal (20) ve kardeşi Mert Kartal (15) yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile Adem İpek (28) yaralandı. Burdur Cezaevi'nde bir yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapan Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın sözlü olduğu, akşam Suludere köyünde yapılacak nişan töreni için Burdur'da alışveriş yaptıktan sonra köye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. İstanbul Avcılar'da da Emirhan Beydilli yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Samet Güven ile Can Muhammed Ünlü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.