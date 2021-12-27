Nişan yüzüğünü taktı, dönüş yolunda öldü

Bursa'da, kendi nişanından dönen güzellik merkezi zinciri sahibi ve çarpıştığı akrabası öldü. Bursa'da yaşayan ve birçok ilde şubeleri bulunan bir güzellik merkezinin sahibi olan Mehmet Fatih Dönmez, önceki gece, İznik ilçesinde Fatmanur Dalgıç ile nişanlandı. Ardından da törene katılanlarla birlikte, Bursa'ya dönmek üzere yola çıktı. İstanbul-İzmir otoyoluna giren gruptan Mehmet Fatih Dönmez'in kullandığı otomobil, aynı yönde giden, akrabası olan ve törene katılan İsmail Köse'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kazada araç sürücüleri Mehmet Fatih Sönmez ile İsmail Köse sıkıştıkları otomobillerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Araçtaki yolculardan Ömer Faruk Sönmez de hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Yaralanan İbrahim Köse ve Cihangir Aslan ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza kurbanı 3 kişi, otopsilerinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketleri Ağrı'ya götürüldü.
Aydın - Selçuk karayolundaki kazada TIR, karşı yönden gelen bir kamyonet ve bir otomobile çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Sezgin Atay (45) öldü, 4 kişi de yaralandı.