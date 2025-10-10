Niyazi Nefi Kara hakında 66 yıla kadar hapis talebi

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan 155 sayfalık iddianame 3 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşma 2 , 3, 4 ve 5 Aralık tarihinde 4 gün sürecek.

MASAK RAPORU VE HTS ANALİZ ÇALIŞMASI YER ALDI

İddianamede, Kara hakkında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme", "kazanç müsaderesi", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet alma", "zimmet" suçlarından toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de iddianamede yer aldı.

11 KİŞİ TUTUKLU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

'RÜŞVET AĞI KURDU'

İddianamede, Kara'nın belediye başkanı seçildikten sonra yakın çevresini ve akrabalarını Manavgat Belediyesi'nde önemli görevlere getirdiği, bu kişilerin belediyeye yapılan başvurularda rüşvet süreçlerini yürüttüğü ve Kara'nın da bu süreçleri yönlendirdiği belirtildi. Özellikle inşaat ruhsatı, iskan ve işyeri açma izinleri gibi işlemlerde rüşvet talep edildiği ve rüşvetlerin Kara'nın yeğeni aracılığıyla toplandığı ileri sürüldü. Savcılık, Kara'nın yönlendirmesiyle alınan paraların bir kısmının kişisel servetini artırmak için kullanıldığını, tapu kayıtlarının incelenmesinde de bu yönde bulgular tespit edildiğini aktardı. 14 Mayıs 2024 tarihinde Kara adına yapılan gayrimenkul işlemleri, bu iddialara delil olarak iddianamede yer aldı.

TANIKLAR TEK TEK ANLATTI

Dosyaya giren tanık beyanlarında da Kara'nın rüşvet süreçlerini bizzat yönettiğine dair ifadeler yer aldı. Zafer S. ifadesinde, seçim döneminde Kara'ya destek veren bazı kişilerin daha sonra belediyeye yaptıkları inşaat başvurularında Kara'nın yönlendirmesiyle rüşvet talep edildiğini belirtti. Süreçte belediye başkan yardımcıları, özel kalem müdürü ve Kara'nın akrabalarının aktif rol aldığı anlatıldı. Niyazi Nefi Kara döneminde yaklaşık 6 ay İmar Müdürlüğü yapan Osman Zafer K. ise ifadesinde, Kara'nın başkan seçildikten sonra kendisini çağırarak bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını ve bunun için 20 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Osman Zafer K., Kara'nın talimatlarıyla belediyeye yapılan büyük proje başvurularının doğrudan yakın çevresine iletildiğini ifade etti.

'EMANETİ ALDIK'

İddianamede ayrıca, örgüt yöneticilerinin Kara'ya düzenli olarak bilgi verdiği, alınan paraların miktarıyla ilgili doğrudan bilgi vermek yerine "emaneti aldık" gibi ifadeler kullandıkları, Kara'nın da bu süreçleri yönlendirdiği vurgulandı. Bu ifadelerin, örgütlü yapı içinde gizlilik sağlamak amacıyla kullanıldığı ve Kara'nın süreçlerin doğrudan içinde bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Savcılık, toplanan paraların yalnızca belediye içindeki çıkar amaçlı işlemlerde değil, Kara'nın şahsi mal varlığının artırılmasında da kullanıldığını tespit etti. Tapu kayıtlarında 14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan taşınmaz alımı, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin önemli delillerden biri olarak iddianamede yer aldı.