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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:20 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:21

Norveç Vizesi Nasıl Alınır? Norveç Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Kuzey Denizi'nin hemen yanı başında olan Norveç vize başvurusu olmadan gidilemeyen bir ülkedir. Diğer İskandinav ülkeleri gibi muhteşem bir doğal ve tarihi yapıya sahiptir. Bu durum, ülkenin çok sayıda ziyaretçi çekmesine neden olur. Norveç'i gezip görmek isteyenlerin, Norveç turist vizesi almaları gerekir. Yerleşmek için gerekenler ise çok daha farklıdır. Norveç vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı yazımızda…

Norveç Vizesi Nasıl Alınır? Norveç Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Bu ülkenin güzelliklerine tanık olmak için Norveç turist vizesi almak zorunludur. Köklü bir tarihe sahip olan Norveç'te, doğal güzelliklerden fazlası vardır. Geçmişte Vikinglerin vatanı olması, Norveç'in tarihi dokusunda ve kültüründe büyük bir iz oluşturur. Ziyaret etmek için mutlaka Norveç vize başvurusu yapılmalıdır. Rengarenk küçük ve sivri çatılı binaları, kiliseleri, kaleleri, müzeleri ve sokakları ile oldukça turistik bir ülkedir. İşte Norveç vizesi nasıl alınır ile ilgili detaylar…

Norveç Vizesi Nasıl Alınır?

Bu güzel ülkeyi ziyaret etmek veya yerleşmek için farklı vizeler alınmalıdır. Gidiş amacına bağlı olarak istenen evraklar farklılaşır. 90 günü geçmemek koşulu ile bordo, yeşil, gri ve siyah pasaportu olanların vize alma zorunluluğu yoktur. Farklı bir ülkenin Schengen vizesine sahip olan kişi, tekrar Norveç Schengen vizesi almak zorunda değildir. Fakat, hangi ülkenin vizesi var ise o ülkeden Norveç'e gidilmelidir. Bu, ekstra masraf anlamına gelebilir. Türkiye'den direkt olarak gitmek için öncelikle, Ankara Norveç Büyükelçiliği'nden ve İstanbul Macaristan Konsolosluğu'ndan randevu alınmalıdır. İstenen evraklar ve ücret verildikten sonra, 15 iş günü içinde vize alınır. Norveç vizesi için istenen ücret, 6-12 yaş arası için 35, yetişkinler için 80 Euro'dur. Ek masraflar da söz konusu olabilir.

Norveç Vizesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Norveç vizesi için turistlerden, öğrencilerden, çalışanlardan ve işverenlerden istenen belgeler verilmiştir.

Turistler

  • Pasaport ve pasaport fotokopileri
  • 2 adet yeni (en fazla 6 aylık) biyometrik fotoğraf
  • Otel ve uçak rezervasyonları
  • Seyahat sağlık sigortası (İmzalı, damgalı, İngilizce)
  • Niyet dilekçesi
  • SGK hizmet dökümü
  • Aile ziyaretleri için orijinal davetiye
  • Norveç polisinden onay damgalı ''Garanti Formu''
  • Banka hesap hareketleri (Şahsi ve son 3 ay)
  • Maddi durum gösteren evraklar
  • İkametgâh
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Kimlik fotokopisi

Öğrenciler

  • Vize talep dilekçesi
  • Pasaport
  • Güncel biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Banka hesap özeti (Son 3 aya ait en az 4000 TL bakiyeli, kaşeli, imzalı ve banka imza sirküleri ile)
  • Kabul Belgesi
  • Staj Kabul Belgesi
  • Referans mektubu
  • Diploma ve yeterlilik belgesi
  • Burs belgesi (var ise)
  • 18 yaşından küçükler için aile izni olduğu belirtilen noter onaylı belge
  • Yazılı mülakat formu
  • Sabıka kaydı
  • Burs yoksa sponsorun garantörlük belgesi ve gelir evrakları

Çalışanlar

  • İşveren dilekçesi (Islak imzalı, İngilizce)
  • SGK işe giriş bildirgesi (Barkodlu)
  • Son 3 aylık maaş bordrosu
  • Faaliyet belgesi (En fazla 30 günlük)
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası fotokopisi

İşverenler

  • Antetli kâğıda dilekçe (Islak imzalı, İngilizce)
  • Faaliyet belgesi (En fazla 30 günlük)
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası fotokopisi

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Norveç Vizesi Nasıl Alınır? Norveç Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
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