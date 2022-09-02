Norveç Vizesi Nasıl Alınır? Norveç Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Bu ülkenin güzelliklerine tanık olmak için Norveç turist vizesi almak zorunludur. Köklü bir tarihe sahip olan Norveç'te, doğal güzelliklerden fazlası vardır. Geçmişte Vikinglerin vatanı olması, Norveç'in tarihi dokusunda ve kültüründe büyük bir iz oluşturur. Ziyaret etmek için mutlaka Norveç vize başvurusu yapılmalıdır. Rengarenk küçük ve sivri çatılı binaları, kiliseleri, kaleleri, müzeleri ve sokakları ile oldukça turistik bir ülkedir. İşte Norveç vizesi nasıl alınır ile ilgili detaylar…
Bu güzel ülkeyi ziyaret etmek veya yerleşmek için farklı vizeler alınmalıdır. Gidiş amacına bağlı olarak istenen evraklar farklılaşır. 90 günü geçmemek koşulu ile bordo, yeşil, gri ve siyah pasaportu olanların vize alma zorunluluğu yoktur. Farklı bir ülkenin Schengen vizesine sahip olan kişi, tekrar Norveç Schengen vizesi almak zorunda değildir. Fakat, hangi ülkenin vizesi var ise o ülkeden Norveç'e gidilmelidir. Bu, ekstra masraf anlamına gelebilir. Türkiye'den direkt olarak gitmek için öncelikle, Ankara Norveç Büyükelçiliği'nden ve İstanbul Macaristan Konsolosluğu'ndan randevu alınmalıdır. İstenen evraklar ve ücret verildikten sonra, 15 iş günü içinde vize alınır. Norveç vizesi için istenen ücret, 6-12 yaş arası için 35, yetişkinler için 80 Euro'dur. Ek masraflar da söz konusu olabilir.
Aşağıda Norveç vizesi için turistlerden, öğrencilerden, çalışanlardan ve işverenlerden istenen belgeler verilmiştir.