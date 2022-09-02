Norveç Vizesi Nasıl Alınır? Norveç Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Bu ülkenin güzelliklerine tanık olmak için Norveç turist vizesi almak zorunludur. Köklü bir tarihe sahip olan Norveç'te, doğal güzelliklerden fazlası vardır. Geçmişte Vikinglerin vatanı olması, Norveç'in tarihi dokusunda ve kültüründe büyük bir iz oluşturur. Ziyaret etmek için mutlaka Norveç vize başvurusu yapılmalıdır. Rengarenk küçük ve sivri çatılı binaları, kiliseleri, kaleleri, müzeleri ve sokakları ile oldukça turistik bir ülkedir. İşte Norveç vizesi nasıl alınır ile ilgili detaylar…

Norveç Vizesi Nasıl Alınır?

Bu güzel ülkeyi ziyaret etmek veya yerleşmek için farklı vizeler alınmalıdır. Gidiş amacına bağlı olarak istenen evraklar farklılaşır. 90 günü geçmemek koşulu ile bordo, yeşil, gri ve siyah pasaportu olanların vize alma zorunluluğu yoktur. Farklı bir ülkenin Schengen vizesine sahip olan kişi, tekrar Norveç Schengen vizesi almak zorunda değildir. Fakat, hangi ülkenin vizesi var ise o ülkeden Norveç'e gidilmelidir. Bu, ekstra masraf anlamına gelebilir. Türkiye'den direkt olarak gitmek için öncelikle, Ankara Norveç Büyükelçiliği'nden ve İstanbul Macaristan Konsolosluğu'ndan randevu alınmalıdır. İstenen evraklar ve ücret verildikten sonra, 15 iş günü içinde vize alınır. Norveç vizesi için istenen ücret, 6-12 yaş arası için 35, yetişkinler için 80 Euro'dur. Ek masraflar da söz konusu olabilir.

Norveç Vizesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Norveç vizesi için turistlerden, öğrencilerden, çalışanlardan ve işverenlerden istenen belgeler verilmiştir.

Turistler

Pasaport ve pasaport fotokopileri

2 adet yeni (en fazla 6 aylık) biyometrik fotoğraf

Otel ve uçak rezervasyonları

Seyahat sağlık sigortası (İmzalı, damgalı, İngilizce)

Niyet dilekçesi

SGK hizmet dökümü

Aile ziyaretleri için orijinal davetiye

Norveç polisinden onay damgalı ''Garanti Formu''

Banka hesap hareketleri (Şahsi ve son 3 ay)

Maddi durum gösteren evraklar

İkametgâh

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Kimlik fotokopisi

Öğrenciler

Vize talep dilekçesi

Pasaport

Güncel biyometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Banka hesap özeti (Son 3 aya ait en az 4000 TL bakiyeli, kaşeli, imzalı ve banka imza sirküleri ile)

Kabul Belgesi

Staj Kabul Belgesi

Referans mektubu

Diploma ve yeterlilik belgesi

Burs belgesi (var ise)

18 yaşından küçükler için aile izni olduğu belirtilen noter onaylı belge

Yazılı mülakat formu

Sabıka kaydı

Burs yoksa sponsorun garantörlük belgesi ve gelir evrakları

Çalışanlar

İşveren dilekçesi (Islak imzalı, İngilizce)

SGK işe giriş bildirgesi (Barkodlu)

Son 3 aylık maaş bordrosu

Faaliyet belgesi (En fazla 30 günlük)

Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

İmza sirküleri

Vergi levhası fotokopisi

İşverenler