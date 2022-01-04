Nur, evde çıkan yangında yaşımını yitirdi

Olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılan Yelmer, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelmer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının derin dondurucunun elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, Nur Yelmer, kılınan namazın ardından Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

