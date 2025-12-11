Nur Köşker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eski spiker Nur Köşker’in hayatı ve kariyeri

Nur Köşker'in, Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya attığı iddialar, büyük yankı uyandırdı. Habertürk eski muhabiri Köşker, kanalda çalıştığı dönemde Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy tarafından tacize uğradığını anlattı. Bu sebeple ülkeyi terk ettiğini söyleyen spikerin hayatı merak konusu halinde geldi. Peki; Nur Köşker kimdir?
NUR KÖŞKER'İN İDDİALARI GÜNDEMDE
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Habertürk eski muhabiri Nur Köşker işten çıkış sebebinin bu olduğunu açıkladı:
Köşker, "Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında Herkese, editörlük yapmamı istedi ve ben kabul etmedim o yüzden işten ayrıldım dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim.
Endamını masanın arkasına saklanmışlar yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye spikere mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ledin önüne geçmemi isteme sebebi de buydu." diyerek tacizi ifşa etti.
8 Temmuz 1994 tarihinde doğan Nur Köşker, medya sektöründe yer alan birçok kurumda çalıştı. 2021 yılından itibaren Habertürk'te haber bültenlerinde sunucu olarak yer almaya başladı.
Mustafa Kemal Doğançay ile Nur Köşker 2023 yılında evlendi ancak çift 2024 yılında boşandı.
Habertürk'ten ayrıldığı dönemde 1 yıl işsiz kaldığını söyleyen Köşker'in yurtdışında yaşadığı biliniyor.