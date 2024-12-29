Nusaybin’de halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat.23.00 sıralarında Nusaybin ilçesinde bir halı sahada meydana geldi. 28 yaşındaki Selim Engin halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı oynarken kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Engin'e yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.