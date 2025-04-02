Nusaybin’de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Olay, saat 00.30 sıralarında Nusaybin çarşı merkezindeki Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki Ahmet Durak ağır yaralanırken, R.H. isimli kişi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ancak ağır yaralanan Ahmet Durak'a doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan R.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.