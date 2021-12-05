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Giriş Tarihi: 5.12.2021 22:10

Nusaybin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 19:10 sıralarında Nusaybin Kışla Mahallesi Rüzgar sokak üzerinde Yahya Çakır (43), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemlerini alan polis, saldırgan veya saldırganları yakalamak için ilçede geniş çapta soruşturma başlattı.

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Nusaybin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti
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