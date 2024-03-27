Nusr-Et’e saldırıların ardından çifte çete çıktı

Yurt dışında firari olan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yine kendisi gibi firari suç örgütü elebaşı Volkan Reçber'e talimat vererek Reçber Grubu Üyeleri'ne yaptırdığı silahlı saldırılarla ilgili operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki Nusret Gökçe'ye ait "Nusr-et" isimli iş yerine yönelik iki farklı tarihte gerçekleşen silahlı saldırı olaylarına karşı düzenlenen "MAHZEN-22" operasyonunu duyurdu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri saldırıları motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği saptadı. Olaylara karışan 5 kişi gözaltına alınırken aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.