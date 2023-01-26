Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu’na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti

Tuz serpme (salt bea) hareketiyle tüm dünyada tanınan ünlü etçi Nusret, örnek bir davranışa imza attı. Et restoranı zinciri sahibi Gökçe, geçtiğimiz yıllarda memleketi Erzurum'a külliye açmış, İzmir ve Elazığ'daki depremzedelere de maddi destek sağlamıştı.
Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Nusret, 6 ay önce Maçka Palas'ta açtığı Kapicciiiinoo kafenin gelirinin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.
Bakan Yanık da Nusret ile kahve eşliğinde sohbet etti. İş insanı Nusret Gökçe görüşmede; 18 yaşını dolduran gençlere de istedikleri takdirde yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim ve destek sözü verdi. Nusret'in altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon TL'yi de çocuklar için bağışladığı öğrenildi.