Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu’na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti

Bakan Yanık da Nusret ile kahve eşliğinde sohbet etti. İş insanı Nusret Gökçe görüşmede; 18 yaşını dolduran gençlere de istedikleri takdirde yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim ve destek sözü verdi. Nusret'in altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon TL'yi de çocuklar için bağışladığı öğrenildi.