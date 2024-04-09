O cani cezaevinde intihar etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınlar için aynı aileden 3 kişiyi öldüren Halil Evcibağ cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (13) yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da (40) kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan Halil Evcibağ (35), Akdeniz ilçesindeki Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda intihar etti. Evcibağ'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kıyafetlerini kesip bağlayan zanlının kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.