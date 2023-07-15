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Giriş Tarihi: 15.7.2023

O gece, çok istediği şehadetine kavuştu

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
O gece, çok istediği şehadetine kavuştu
FETÖ'cü hainlere karşı sokağa çıkanlardan biri de 21 yaşındaki Batuhan Ergin'di. O zamanki adı Boğaziçi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnirken şehitler kervanına katıldı. Şehit babası Ahmet Ergin duygularını SABAH'a anlattı:
Batuhan küçük yaşına rağmen bilinçli bir vatansever, milliyetçi çocuktu. Askerliğini gönüllü olarak Tatvan'da yaptı. Vatanı için şehit olmak istediğini asker arkadaşlarıyla paylaşmış. Askerliğini bitirdikten 2 ay sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu.



O gece, arkadaşı ile birlikte tankların önüne kadar yürümüş. Ve orada "Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik" paylaşımını yapmış. Bu paylaşımı yaptıktan hemen sonra kalbinden tek kurşunla hainler tarafından şehit edilmiş. Bizler anne ve babası olarak Batuhan'ın yokluğunu halen kabullenemedik. Acımız her geçen gün katlanarak büyüyor. Allah evlat acısını kimseye yaşatmasın. Rabbim şehadetini kabul etsin. Tek tesellimiz bu çünkü.

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O gece, çok istediği şehadetine kavuştu
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