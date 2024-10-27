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Giriş Tarihi: 27.10.2024 10:44 Son Güncelleme: 27.10.2024 11:01

O ilimizde akılalmaz olay: Kuyumcu soygunu için aldıkları silah tutukluk yapınca iade edip geri ödeme aldılar!

Ankara’da meydana gelen akılalmaz olayda iki kişi, önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleştirdi. Kuyumcunun, kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması nedeniyle ölümden döndüğü soygun anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları…

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
O ilimizde akılalmaz olay: Kuyumcu soygunu için aldıkları silah tutukluk yapınca iade edip geri ödeme aldılar!

Akılalmaz olay, Ankara Çankaya'da bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı.

ARABAYI DA ÇALDILAR

Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobil ve kaynak makinesi içerisine gizlenmiş altınlar da sahibine geri verildi.

SİLAHI İADE EDİP GERİ ÖDEME ALMIŞLAR

Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi. Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Soyguncuların silahının tutukluk yapması kuyumcuyu ölümden kurtardı | Video

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O ilimizde akılalmaz olay: Kuyumcu soygunu için aldıkları silah tutukluk yapınca iade edip geri ödeme aldılar!
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