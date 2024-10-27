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Soyguncuların silahının tutukluk yapması kuyumcuyu ölümden kurtardı | Video

Soyguncuların silahının tutukluk yapması kuyumcuyu ölümden kurtardı | Video

27.10.2024 | 10:28

Ankara’da iki kişi, önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. Kuyumcunun, kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması nedeniyle ölümden kurtulduğu soygun anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Çankaya'daki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı.

ARABASINI ZORLA GASP ETTİLER
Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobili ve kaynak makinası içerisine gizlenmiş altınları da sahibine geri verildi.

SİLAHI ALDIKLARI YERE İADE ETMİŞLER
Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi. Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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