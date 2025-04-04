Obeziteye savaş açtılar

Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kadınlara yönelik yürütülen "Obezite ile Mücadele Programı", son bir yılda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Katılımcıların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını iyileştirmeyi amaçlayan program sayesinde bugüne kadar toplamda 13 bin 700 kilogramlık bir kilo kaybı sağlandı. Kadınlara yönelik yürütülen program, obeziteye karşı mücadeleyi yalnızca kilo verme hedefiyle sınırlamıyor. Kapsayıcı yapısıyla katılımcıların hayatlarına sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve psikolojik destek gibi temel sağlık alışkanlıklarını entegre etmeyi amaçlıyor. Üç aylık takip sürecinde bireylerin vücut değerleri ölçülüyor, kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor ve gelişimleri düzenli olarak izleniyor.Katılımcılar haftanın üç günü pilates, step-aerobik, zumba ve yürüyüş gibi egzersizlerle destekleniyor. Diğer günlerde ise adım sayaçları aracılığıyla günlük 6 bin ila 10 bin adım atmaya teşvik ediliyor. Böylece, fiziksel aktivite günlük rutinin bir parçası haline geliyor ve uzun vadeli alışkanlıklara dönüşüyor. Programın öne çıkan yönlerinden biri de bireyselleştirilmiş yaklaşımı. Katılımcıların kan değerleri ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan beslenme planları, uzman diyetisyenler tarafından belirleniyor. Süreç boyunca yaşanabilecek duygusal zorluklara karşı ise psikolojik destek sağlanıyor. Böylece katılımcılar hem fiziksel hem zihinsel anlamda destekleniyor. Programın etkileyici başarı hikâyelerinden biri de Burcu Aytekin'e ait. 1,5 yıl içinde 102 kilodan 59 kiloya düşen Aytekin, yalnızca bedensel değil ruhsal bir dönüşüm yaşadı. Bipolar bozuklukla mücadele eden Aytekin, süreç boyunca edindiği destekle özgüvenini yeniden kazandı. Sosyal yaşama daha aktif bir birey olarak katılan Aytekin, "En önemlisi anne olmayı öğrendim" diyerek hayatındaki değişimi özetliyor.