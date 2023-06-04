ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?
B- Çakmak (CEVAP)