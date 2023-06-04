Haberler Yaşam Haberleri Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?
Giriş Tarihi: 4.6.2023 21:49 Son Güncelleme: 4.6.2023 21:49

Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 4 Haziran 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Ocak 1949’da, Türkiye’ye maç yapmaya gelen Avusturya’nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy’de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 HAZİRAN 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?

B- Çakmak (CEVAP)


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Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?
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