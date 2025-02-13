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Giriş Tarihi: 13.2.2025 22:30 Son Güncelleme: 13.2.2025 22:41

Teröristbaşı Öcalan, Kandil’e mektup gönderdi

İmralı Cezaevinde kalan teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK/KCK Yöneticilerinin bulunduğu Kandil’e mektup gönderdiği belirtildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Teröristbaşı Öcalan, Kandil’e mektup gönderdi

DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile 3 kez yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Önümüzdeki haftalarda PKK'nın silah bırakması yönünde çağrı yapması beklenen Abdullah Öcalan'ın Kandil'de kalan terör örgütü PKK/KCK Yöneticilerine bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Öcalan'ın mektup gönderdiğini PKK/KCK Yöneticisi örgütün elebaşı Cemil Bayık, Avrupa'da yayın yapan Strek Tv'de açıkladı. Mektupta, örgütün silah bırakması yönünde ifadelerin de yer aldığı belirtiliyor.

Söz konusu mektuptan sonra DEM-İmralı heyetinde yer alan Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Öcalan ile yeniden görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yapacağı ifade edildi.

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Teröristbaşı Öcalan, Kandil’e mektup gönderdi
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