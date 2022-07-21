Haberler Yaşam Haberleri Odası anılarıyla yaşayacak
Giriş Tarihi: 21.7.2022

Odası anılarıyla yaşayacak

Öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya’nın odasına gelenler dua edip gözyaşı döküyor. Odanın bundan sonra kullanılmayıp olduğu gibi korunacağı ifade edildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Odası anılarıyla yaşayacak
Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniklerinde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya (47), 7 Temmuz günü, muayene odasına giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) silahlı saldırısına uğradı. Evli ve 3 çocuk babası Akçay, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.



MİSAFİRLERE AÇILDI
Ağır yaralanan Doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan Hacı Mehmet Akçay, aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak, ikisi de kurtarılamadı. Daha önce görev yaptığı yerlerde de Konya'da da çok sevilen Dr. Karakaya'nın katledildiği odası, gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra sağlık personeli ve dışardan taziyeye gelen misafirlere açıldı. Karakaya'nın kullandığı bilgisayarı, fotoğrafı ve eşyaları bulunan odayı ziyaret eden konuklar, şiddet kurbanı doktora dualar ediyor. Bazı konuklar gözyaşlarını tutamazken, odanın bundan sonra kullanılmayacağı ve olduğu gibi korunacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün ödeniyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALAR 2022: YKS TYT - AYT ve YDT üniversite taban puanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula!
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Sigara fiyatları güncel liste 20 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA DEPREM: Düzce’de korkutan deprem meydana geldi! Bolu ve çevre illerde de hissedildi! 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika | Biden'ın 'Kanserim' açıklaması ABD gündemini salladı
Son dakika: Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Polonya'da sessiz gece
ARKADAŞINA GÖNDER
Odası anılarıyla yaşayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA