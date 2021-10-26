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Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:43

Ödüllü oyuncudan müzikal terapi

Ödüllü oyuncudan müzikal terapi
'Müzikaldeki Hayalet' oyunuyla Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Müzikal Oyuncu Ödülü'nü almış olan Atılgan Gümüş,dijital içerik platformu Accessland'de duyguları müzikle ortaya koyacak. Ünlü oyuncu 28 Kasım'da canlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikte insanın kendini müzikle nasıl daha iyi ifade edebileceğini anlatacak. İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan Atılgan Gümüş aynı zamanda yazıp yönettiği birçok müzik türünün operayla harmanlandığı 'Two Turkish Tenors' şovuyla bugüne kadar 300'e yakın performans sergiledi.
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Ödüllü oyuncudan müzikal terapi
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