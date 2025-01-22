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Giriş Tarihi: 22.1.2025 18:18

Ödünç aldığı araçla ceza yedi: Kurşunların hedefi oldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde arkadaşına ödünç verdiği aracın ceza yemesi üzerine kavga eden ikiliden biri diğerini silahla yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken kaçan şahıs için çalışmalar sürüyor.

İHA
Ödünç aldığı araçla ceza yedi: Kurşunların hedefi oldu!

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.P. ile ödünç verdiği araçla trafik cezası yiyen D.G. arasında cezayı ödemediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili kavga etmeye başladı. Belinden tabancasını çıkaran M.P., önce havaya üç el ateş açtı ardından D.G.'ye iki el ateş etti. D.G., kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. D.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, firar eden M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Ödünç aldığı araçla ceza yedi: Kurşunların hedefi oldu!
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