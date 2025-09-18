ÖGG SINAV TARİHLERİ 2025: EGM ile 117. Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖGG SINAV ÜCRETİ

Adayların sınav ücretini 15-19 Eylül 2025 tarihleri arasında yatırmaları gerekiyor. Bu süre içinde ücret ödemeleri tamamlanacak ve özel güvenlik eğitim kurumları, kursiyerlerin fotoğraflarını taratarak ÖGNET sistemine yükleyecek.

Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınavı için ise 700 TL sınav ücreti alınacak. Ödemeler, 15.09.2025 tarihinden itibaren Halk Bankası şubelerinden, adayın kimlik bilgileri ve sınav adı belirtilerek yapılabilecek. Ücret yatırma işlemleri, şubelerden 19.09.2025 mesai bitimine kadar, mobil/internet bankacılığı ve ATM'lerden ise aynı gün saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

ÖGNET sistemi, banka entegrasyonu sayesinde ücret kayıtlarını otomatik olarak oluşturacak. Ancak olası teknik aksaklıklar nedeniyle işlem gerçekleşmezse, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli, "Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden Sınav Başvurusu Ekle seçeneğiyle ücret kayıtlarını manuel olarak girecek.