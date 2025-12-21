Oğlu için 40 yaşında avukat oldu

Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt (40), 2014'te kamyonun ezdiği oğlu Canberk'in (19) engelli kalmasının ardından 9 yıl hukuk mücadelesi verdi. Diğer iki oğlundan Berat Kaan (17) otizmli, Yiğit İbrahim ise sağlıklı olan Sarkurt, sınava girip kazandığı KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.Avukatlık stajını da tamamlayan Sarkurt, ruhsatnamesini alıp cübbesini giydi. Oğlu için verdiği mücadeleyi artık avukat olarak devam ettirecek olan Sarkurt, "Yıllar süren bir emeğin karşılığını bugün aldım. Artık başka çocuklar ve ailelerin mağdur olmaması için mücadelemi sürdüreceğim. Bu süreçte hem çocuklarım hem eşim bana çok büyük destek oldu. Onlar olmasaydı bunu başaramazdım.Mesleğimi en iyi şekilde yapabilmek için mücadelemi vereceğim. Oğlum Canberk de benim yanımda, bana destek olacak. Anne ve oğul omuz omuza vereceğiz" dedi.