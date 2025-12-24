Oğlu nehirde kaybolmuştu: Annenin gözü yaşlı bekleyişi 4 gündür sürüyor!

Açıklamalarda bulunan anne Çakır, "Oğlum Yunanistan'a kaçmak için buraya gelmiş ve botla ilerlerken gözden kaybolmuş. 4 gündür haber alamıyorum. Çok kötüyüm içim yanıyor şu an yaşamıyorum ölüyorum. Gece gündüz burada oğlumu bekliyorum. Bana yavrumu bulun" dedi.