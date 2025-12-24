Haberler Yaşam Haberleri Oğlu nehirde kaybolmuştu: Annenin gözü yaşlı bekleyişi 4 gündür sürüyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50

Oğlu nehirde kaybolmuştu: Annenin gözü yaşlı bekleyişi 4 gündür sürüyor!

Edirne'nin Meriç Nehri'nde Ensar Çakır, botla ilerlerken gözden kayboldu. Oğlundan 4 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne, nehir boyunda umut dolu bekleyişini sürdürüyor.

İHA Yaşam
Oğlu nehirde kaybolmuştu: Annenin gözü yaşlı bekleyişi 4 gündür sürüyor!
  • ABONE OL

Edirne'nin Yunanistan'a sınır Bosna köyü yakınlarında Meriç Nehri'nde botla ilerlerken gözden kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan 4 gündür haber alınamıyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar su altı araması yaparken, AFAD ekipleri botla nehirden jandarma ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.



"BOTLA İLERLERKEN GÖZDEN KAYBOLMUŞ"

Soğuk havaya rağmen bir saniye bile olay yerinden ayrılmayan gözü yaşlı anne Ayşe Çakır, 4 gündür oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Açıklamalarda bulunan anne Çakır, "Oğlum Yunanistan'a kaçmak için buraya gelmiş ve botla ilerlerken gözden kaybolmuş. 4 gündür haber alamıyorum. Çok kötüyüm içim yanıyor şu an yaşamıyorum ölüyorum. Gece gündüz burada oğlumu bekliyorum. Bana yavrumu bulun" dedi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlu nehirde kaybolmuştu: Annenin gözü yaşlı bekleyişi 4 gündür sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz