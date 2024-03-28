Oğlum yarış yapan magandaların kurbanı oldu

Kaza geçtiğimiz yıl 14 Aralık akşamı Antalya'nın Kepez İlçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarında meydana geldi. Yusuf Şahin Yüksel'in kullandığı otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyir eden Osman Alp Kavak'ın kullandığı motosiklete çarptı.







Otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden 6 araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Osman Alp Kavak olay yerinde hayatını kaybetti. Osman Alp Kavak'ın bir aileye yardım parası ulaştırdıktan sonra eve döndüğü ortaya çıktı.







Anne Zehra Tok, oğlunun kaza değil, cinayette kurban gittiğini belirterek, "Çevre yolunda yarış yapan magandaların kurbanı oldu. Bu bir cinayet. Bazıları egosunu tatmin etmek için bu şekilde yola çıkıyor.







Ben her gece her gün oğlumu rüyamda görmek için Allah'a yalvarıyorum. Kokusunu alabilmek için mezarına gidip toprağı öpüyorum" diyerek gözyaşı döktü.







KEDİSİ ODASINDAN AYRILMIYOR



Anne Zehra Tok, oğlu Osman Alp Kavak'ın 'Nohut' ismindeki kedisinin kazadan sonra odasından ayrılmadığını söyledi.







Nohut'un Osman Alp'in çerçeveli resminin önünde günlerce beklediğini de belirten anne Zehra Tok, "Osman Alp aynı zamanda tasarımcı idi. Kıyafet çizimleri yapıyordu.







Yardımsever bir çocuktu, kaza gecesi de bir aileye yardım götürmüştü" diye konuştu. Bir dernek yöneticisi olan anneanne Derya Reyhan ise torunu Osman Alp Kavak'ın 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay'a yardım topladığını da söyledi.