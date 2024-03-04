Oğlundan gelen mesaja bakan sürücü refüje çarpıp takla attı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Bağlantı yolunda 34 ELM 829 plakalı Citroen marka otomobille seyreden Elif Bilen (45) bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Kaza sonucu kadın sürücü aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada vatandaşlar, sıkışan kadını aracın içerisinden el birliğiyle çıkarttı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU KANAMADAN KURTULDU: "OĞLUMDAN MESAJ GELMİŞTİ ONA BAKIYORDUM" DEDİ

Kaza sonrası şoka giren Elif Bilen, yol kenarına oturarak sağlık ekiplerini bekledi. Kazadan sonra aracına bakarak ağlayan Elif Bilen, "Eve gidiyordum yol ayrımına geldiğimde oğlumdan mesaj geldi mesaja bakarken aniden bariyerlere çarptım" dedi.

BİR PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL ÇIKTI

Kazada yara almadan kurtulan Elif Bilen sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılan muayeneden sonra polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde alkol seviyesinin birin üzerinde çıktığı tespit edildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve birin üzerinde alkol çıkan Elif Bilen ifadesi alınmak üzere e Alibeyköy Polis Merkezine gönderildi. Kaza yapan araç ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.