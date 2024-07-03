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Giriş Tarihi: 3.7.2024 16:27 Son Güncelleme: 3.7.2024 17:57

Oğlunun öldüğünü öğrenen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kıbrıs’ta evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Berkay Yayla’nın babası Halil Yayla, oğlunun ölüm haberini alınca kalbi dayanmadı. Baba Yayla, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Oğlunun öldüğünü öğrenen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), apartmanın 7'nci katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Berkay Yayla'nın (25) Adana'da oturan babası Halil Yayla (58), aldığı acı haber sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Girne'de 1 Temmuz günü eski amatör futbolcu Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yayla'nın yakınları, Adana'daki ailesine haber verdi. Yayla'nın babası Halil Yayla, aldığı acı haberle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yayla'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Halil Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berkay Yayla'nın cenazesi otopsinin ardından Adana'ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi bugün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Oğlunun öldüğünü öğrenen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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