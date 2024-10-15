Öğrenci projelerine 120 milyon liralık bütçe

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki Genç Ofis Açılış Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmasında üniversiteli gençlerle birçok ortak projeye imza attıklarını ifade eden Bakan Bak, "Genç ofislerimizde, gençlik merkezlerimizde, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Spordan sanata, dene-yap atölyelerinden teknolojiye kadar pek çok konudaki projeyi desteklerimizle gerçekleştiriyoruz.Bu açılan bu 134. genç ofisimiz" dedi. Bakan Bak, "Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının çok daha büyük hedeflere ulaşabilmesi için biz de kampüslerde ve Türkiye'de bu projenin hayata geçmesi için çalışacağız. Bunun için bu projeler için tüm eğitim yılı içerisinde yaklaşık 120 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Dönemsel olarak baktığınız zaman da eğer 4 dönem varsa 30'ar milyon lira vereceğiz" şeklinde konuştu.