Öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Muş Bulanık-Ahlât kara yolunun Zafer Mahallesi yakınlarında Galip Sönmez yönetimindeki öğrenci servisi ile Özkan Yılmaz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpkaç, hastanede yaralıları ziyaret etti.