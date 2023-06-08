Haberler Yaşam Haberleri Öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:19 Son Güncelleme: 8.6.2023 11:25

Öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenci servis ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

MURAT YILDIRIM
Öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Muş Bulanık-Ahlât kara yolunun Zafer Mahallesi yakınlarında Galip Sönmez yönetimindeki öğrenci servisi ile Özkan Yılmaz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpkaç, hastanede yaralıları ziyaret etti.

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Öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
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